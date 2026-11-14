Filashkin wyjaśnił, w jaki sposób zapewnione zostanie ogrzewanie Kramatorska i Słowiańska w zimie

Sezon grzewczy w dwóch miastach obwodu donieckiego jest zagrożony przerwami w dostawach energii z powodu rosyjskich ostrzałów i uszkodzeń infrastruktury energetycznej. Jeśli nie uda się przywrócić stabilnych dostaw energii elektrycznej, kotłownie mogą zostać przestawione na zasilanie z generatorów rezerwowych – poinformował szef Obwodnej Administracji Donieckiej Wadim Filaskin.

Według Filaszkina władze obwodowe i lokalne wraz ze służbami ratowniczymi robią wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić ogrzewanie mieszkańcom miast położonych w pobliżu linii frontu. Jednocześnie dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od przebiegu działań wojennych, intensywności rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną oraz innych czynników związanych z bezpieczeństwem.

Dla mieszkańców, którzy zostali bez centralnego ogrzewania, gminy przygotowały również alternatywne środki ogrzewania – piecyki i bulerjany. W razie potrzeby i na prośbę mieszkańców mogą one zostać udostępnione do ogrzewania pomieszczeń.

Szef Obwodowej Administracji Podkreślił, że prognoza dotycząca dostaw energii elektrycznej pozostaje na razie orientacyjna i może ulec zmianie w zależności od sytuacji bezpieczeństwa, informuje Glavkom.

Wcześniej Zełenski przeprowadził ostrą rozmowę z członkami rządu na temat energii elektrycznej i ogrzewania.

Tylko w ciągu ostatniego tygodnia Rosjanie uszkodzili 10 obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim.

Korecki wyjaśnił, dlaczego w niektórych regionach Ukrainy opóźnia się uruchomienie ogrzewania.

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