Rząd Finlandii wydał spółce Posiva licencję na eksploatację składowiska wypalonego paliwa jądrowego Onkalo w gminie Eurajoki. Jak informuje OilPrice, obiekt ma stać się pierwszym na świecie stałym składowiskiem tego typu.

Przed rozpoczęciem ostatecznego składowania Posiva musi zakończyć etap uruchamiania obiektu oraz przeprowadzić niezbędne testy i inspekcje. Muszą one również zostać sprawdzone i zatwierdzone przez fiński Urząd Bezpieczeństwa Radiacyjnego i Jądrowego STUK. Spółka nie podała jeszcze dokładnej daty rozpoczęcia składowania.

Składowisko na głębokości 400 metrów

Onkalo składa się z naziemnego kompleksu do hermetyzacji paliwa oraz podziemnego składowiska. Znajduje się na głębokości około 400 metrów w krystalicznej skale, której wiek szacuje się na niemal 2 mld lat. Projekt przewidziano na składowanie do 6 500 ton wypalonego paliwa jądrowego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zespoły paliwowe z elektrowni jądrowych Olkiluoto i Loviisa planuje się hermetyzować w grubych, odpornych na korozję miedzianych pojemnikach. Po umieszczeniu ich w wywierconych w skale szybach będą otoczone gliną bentonitową, która rozszerza się pod wpływem wilgoci. Podziemne tunele mają zostać zamknięte betonowymi korkami ze stalowym zbrojeniem.

Od rozpoczęcia budowy minęły 22 lata

Dyrektor generalny Posivy Ilkka Poikolainen nazwał decyzję rządu historycznym dniem dla spółki i Finlandii. Jak powiedział, od rozpoczęcia budowy minęły 22 lata, a przed uruchomieniem pozostaje zakończyć przewidziane kontrole.

Fińska minister klimatu i środowiska Sari Multala oświadczyła, że kraj przez ponad 40 lat systematycznie pracował nad rozwiązaniem dotyczącym ostatecznego postępowania z wypalonym paliwem. Podkreśliła odpowiedzialne wykorzystanie energii jądrowej — od budowy elektrowni po końcowe składowanie paliwa.

Czytaj nas na