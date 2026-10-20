Ceny węgla energetycznego w Azji w najbliższych miesiącach pozostaną wysokie z powodu ograniczenia dostaw z Chin i Indonezji, a także wzrostu popytu w wyniku przechodzenia części odbiorców z gazu na węgiel. Taką prognozę opublikowała agencja ratingowa Fitch Ratings, informuje OilPrice.

Ograniczenia w Indonezji

W Chinach ceny węgla w ostatnich tygodniach osiągnęły najwyższy poziom od trzech lat. Jednym z czynników było ograniczenie dostaw z Indonezji, kluczowego eksportera. Indonezyjski rząd zmniejszył kwoty wydobycia dla spółek górniczych, a niepewność dotycząca polityki w sektorach wydobywczym i eksportowym wzrosła.

Silne zjawisko El Niño również zmniejszyło ilość opadów i poziom wody w rzekach, co utrudniło transport węgla barkami do portów eksportowych.

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Spadek wydobycia w Chinach

Krajowa produkcja węgla w Chinach również spada w tym roku. Po najtragiczniejszym od 16 lat wypadku w kopalni w maju władze zaostrzyły kontrole bezpieczeństwa i nakazały wstrzymanie pracy szeregu kopalń w prowincji Shanxi, jednym z głównych regionów wydobycia węgla w kraju.

Według danych rządowych we wrześniu wydobycie węgla surowego w Chinach wzrosło o 6,4% w porównaniu z sierpniem i było najwyższe od maja. Jednocześnie było ono o 6,8% niższe niż we wrześniu poprzedniego roku.

Fitch Ratings uważa, że niepewne wolumeny eksportu z Indonezji, niższe wydobycie w Chinach oraz wysoki popyt w Japonii i Korei Południowej będą wspierać ceny regionalne. Agencja wiąże utrzymujący się popyt z przechodzeniem z gazu na węgiel w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie, szczególnie w odniesieniu do węgla o wysokiej wartości opałowej. Kontrakty futures na Newcastle, globalny punkt odniesienia dla cen węgla, wzrosły o 30% w porównaniu z poziomem sprzed wojny.

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