W Stambule w Turcji dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol oświadczył, że kryzys energetyczny będzie trwał w takiej czy innej formie również w 2027 roku. Powiedział to zdalnie podczas szczytu inwestycyjnego przed COP31, informuje Anadolu Agency.

Według Birola wydarzenia na świecie i polityka energetyczna państw nie dają podstaw, by oczekiwać normalizacji sytuacji w przyszłym roku. Zaznaczył, że świat będzie nadal przezwyciężał skutki kryzysu, jeśli nie pojawią się nowe problemy.

Wpływ sytuacji w Cieśninie Ormuz

Szef MAE powiedział, że kryzys w Cieśninie Ormuz wpływa na gospodarkę, rolnictwo i energetykę. Według niego zmusza to rządy, firmy i inwestorów do przeglądu krótko- i długoterminowych strategii.

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Birol porównał tę sytuację również do kryzysów naftowych z 1973 i 1979 roku, które, w jego ocenie, przyczyniły się do rozwoju energetyki jądrowej i poprawy efektywności samochodów.

Propozycja dotycząca elektryfikacji

Birol przedstawił propozycję zwiększenia udziału energii elektrycznej w światowym zużyciu energii z 23% do 35% do 2035 roku. Państwom ma zostać zaproponowane poparcie tego zobowiązania na szczycie w Antalyi.

Jego zdaniem wyższy udział energii elektrycznej wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i ograniczy emisje. Ma to również wysłać jednoznaczny sygnał inwestorom i rynkom kapitałowym. Birol wskazał poziom udziału rządów oraz porozumienie w sprawie elektryfikacji jako dwa kluczowe wskaźniki sukcesu COP31.

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