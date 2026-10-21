Firma Gold Hydrogen ogłosiła plany uruchomienia komercyjnej produkcji helu na terenie Ramsay 1 w pobliżu Port Vincent na półwyspie Yorke w Australii. Zakład ma zostać uruchomiony w ciągu 18 miesięcy, informuje ABC News Australia.

Modułowy zakład

Gold Hydrogen po raz pierwszy wydobyła hel w Ramsay 1 trzy miesiące temu. Przed rozpoczęciem działalności komercyjnej firma musi przeprowadzić dodatkowe testy i uzyskać niezbędne pozwolenia. Dyrektor zarządzający spółki Neil McDonald oświadczył, że wyniki oceny geologii złoża i ekonomiki projektu dają podstawy do optymizmu.

W ramach komercjalizacji Gold Hydrogen planuje zbudować modułowy zakład produkujący hel o rozmiarze mniej więcej dwóch kortów tenisowych. Ma on zostać zlokalizowany na należącym do firmy obszarze uprawnień do korzystania z zasobów podziemnych na półwyspie Yorke, o powierzchni 75 tys. kilometrów kwadratowych. Według McDonalda projekt ma stworzyć nowe miejsca pracy, choć konkretne zapotrzebowanie na personel zostanie jeszcze określone podczas oceny wykonalności.

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Zasoby i rynki zbytu

Australia nie produkuje helu od 2023 roku, kiedy zakład Santos Darwin LNG wyczerpał własne zasoby gazu. W obliczu globalnego niedoboru Gold Hydrogen liczy przede wszystkim na zaopatrzenie rynku australijskiego, ale rozważa również dostawy międzynarodowe.

Według szacunków firmy na jednym z jej siedmiu pozwoleń całkowita ilość helu wynosi 41 miliardów stóp sześciennych. McDonald zaznaczył, że światowe zużycie wynosi około 5 miliardów stóp sześciennych rocznie, a zasoby na półwyspie Yorke, jego zdaniem, mogą wystarczyć na dziesięciolecia dostaw na rynek krajowy i rynki zagraniczne.

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