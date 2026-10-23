Japonia może ograniczyć dopłaty do benzyny od grudnia — OilPrice

W Japonii rząd może rozpocząć ograniczanie finansowego wsparcia detalicznych cen benzyny już w grudniu. Jak podaje OilPrice, powołując się na Reutersa, utrzymanie wypłat w ramach programu staje się coraz trudniejsze ze względu na ich koszt dla budżetu.

Możliwy wzrost cen

Dotacje wprowadzono w marcu, krótko po rozpoczęciu wojny na Bliskim Wschodzie. Władze dążyły do utrzymania średniej ogólnokrajowej ceny benzyny na poziomie odpowiadającym 1,09 dolara za litr. Zgodnie z planem omawianym przez rząd i partię rządzącą ograniczenie wsparcia może podnieść średnią cenę do 1,11 dolara za litr w grudniu i do 1,15 dolara w styczniu.

Wydatki budżetowe

Według Reutersa Tokio wydaje co miesiąc kilka miliardów dolarów na dopłaty do benzyny. Wydatki te wyczerpują dodatkowy budżet w wysokości około 19 mld dolarów, zatwierdzony w maju w celu ochrony kraju przed gwałtownym wzrostem cen surowców energetycznych na rynkach międzynarodowych.

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Jednocześnie japońskie władze rozważają obniżenie podatku na żywność i napoje, które mogłoby wejść w życie od kwietnia przyszłego roku. Według nienazwanego urzędnika mogłoby to złagodzić presję finansową na gospodarstwa domowe i pozwolić na bardziej znaczące ograniczenie dopłat do benzyny.

Japonia jest w dużej mierze zależna od importu surowców energetycznych, z których znaczna część pochodzi z Zatoki Perskiej. W materiale zaznaczono, że całkowite zastąpienie tych dostaw jest trudne, mimo gotowości Stanów Zjednoczonych do zostania alternatywnym źródłem.

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