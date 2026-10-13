W Omanie tankowiec powiązany z japońską firmą dostarczył na początku października do Japonii pełny ładunek ropy naftowej. Może to świadczyć o ostrożnym powrocie japońskich armatorów i rafinerii do bezpośrednich operacji na Bliskim Wschodzie po kilku miesiącach unikania regionu — informuje The Japan Times.

Ładunek omańskiej ropy

Dane dotyczące śledzenia statków wskazują, że supertankowiec Idemitsu Maru, należący do Idemitsu Kosan, przybył na początku października do Japonii z pełnym ładunkiem omańskiej ropy. Statek załadowano w porcie Mina al-Fahal. W kwietniu tankowiec opuścił Zatokę Perską.

Według brokerów żeglugowych co najmniej dwa inne wielkotonażowe tankowce ropy naftowej kontrolowane przez japońskie firmy mają w najbliższych dniach dotrzeć do Fudżajry, aby załadować ładunki przeznaczone dla Japonii.

Selektywny powrót

Przez ponad siedem miesięcy konfliktu w Zatoce Perskiej japońskie rafinerie i armatorzy w większości unikali szerszego regionu. Zamiast tego korzystali z przeładunku ropy ze statku na statek w pobliżu wybrzeży Indii lub w Azji Południowo-Wschodniej. Takie podejście zapewniało bezpieczeństwo tankowcom, załogom i ładunkom, ale zwiększało koszty logistyczne oraz zależność od sprzedawców.

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Jednocześnie żaden z tych statków nie przekroczył Zatoki Perskiej. Idemitsu oświadczyło, że stanowisko firmy w sprawie kierowania statków przez Cieśninę Ormuz nie uległo zmianie. Firma poinformowała, że będzie pracować nad stabilnymi dostawami ropy naftowej i bezpieczeństwem jej transportu.

Japońscy armatorzy i rafinerie również aktywniej wykorzystują przeładunek ze statku na statek na wodach Bliskiego Wschodu. Operacje te rozpoczęły się w niewielkich wolumenach w sierpniu, a na początku października ich skala osiągnęła niemal 3,7 mln baryłek. Zbliża się to do poziomu 4 mln baryłek za cały wrzesień.

Hidenori Watanabe, który śledzi japońskie statki, określił te zmiany jako selektywny powrót, a nie pełne przejście do działalności na wodach o wyższym ryzyku. Według Kpler w 2025 roku ropa z Bliskiego Wschodu stanowiła 93% całkowitego japońskiego importu ropy naftowej wynoszącego około 823 mln baryłek. Japońskie rafinerie są przystosowane do przetwarzania bliskowschodnich średniosiarkowych i lekkich gatunków ropy.

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