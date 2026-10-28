Indie oczekują rekordowego importu 2,8 mln ton LNG w październiku — OilPrice

Indie mogą zaimportować rekordowe 2,8 mln ton skroplonego gazu ziemnego w październiku 2026 roku, o 18% więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Jednocześnie orientacyjna cena na zachodnim wybrzeżu kraju osiągnęła 32–33 dolary za milion brytyjskich jednostek cieplnych, wobec 11 dolarów rok wcześniej, podaje OilPrice.

Do czasu publikacji do kraju dotarło już około 2,5 mln ton LNG. Dostawy z Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich wzrosły w październiku odpowiednio o 80% i 30% w porównaniu z wrześniem, według publikacji. Wcześniej Katar zapewniał około 45% z 24,9 mln ton indyjskiego importu LNG w 2025 roku.

Popyt wyprzedza krajowe wydobycie

Zużycie gazu w Indiach wzrosło z 60 mld metrów sześciennych w 2022 roku do 68,5 mld metrów sześciennych w 2025 roku. Krajowe wydobycie przez ostatnie cztery lata utrzymywało się na poziomie 34–36 mld metrów sześciennych rocznie, a we wrześniu 2026 roku spadło o 4% rok do roku, do 2,73 mld metrów sześciennych.

Udział krajowego gazu w konsumpcji kraju spadł z 57% w 2022 roku do 50% w 2025 roku i do 47% w okresie od kwietnia do września 2026 roku. Luka między popytem a wydobyciem jest w coraz większym stopniu pokrywana importowanym LNG.

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Nawozy i miejskie sieci gazowe wspierają zakupy

Produkcja nawozów odpowiada za około 29% popytu na gaz w Indiach, a miejskie sieci dystrybucji gazu za kolejne 28,5%. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy większość sektorów zmniejszyła zużycie gazu o 10–25% z powodu wysokich cen i ograniczonej dostępności surowca. Jednocześnie popyt wśród producentów nawozów spadł o około 2%, a zużycie w miejskich sieciach wzrosło o około 20%.

Zużycie gazu w miejskich sieciach wzrosło z 1,38 mld metrów sześciennych w sierpniu 2025 roku do 1,67 mld metrów sześciennych w sierpniu 2026 roku. Udział LNG w zaopatrzeniu tego segmentu w ostatnich miesiącach wynosił około 45%, wobec 38% rok wcześniej.

Ryzyko dodatkowego popytu ze strony energetyki

OilPrice wskazuje, że niedobór węgla może skłonić elektrownie do aktywniejszego wykorzystywania mocy gazowych. W okresie od lipca do września produkcja energii elektrycznej z węgla wzrosła o 12,5%, podczas gdy produkcja hydroenergetyczna latem spadła o 20% rok do roku z powodu słabych opadów monsunowych. Według publikacji 95 ze 191 indyjskich elektrowni węglowych ma krytycznie niskie zapasy paliwa.

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