We wrześniu Indie importowały z Bliskiego Wschodu 2,8 mln baryłek ropy dziennie — o 32% więcej niż w sierpniu. To najwyższy wynik od lutego. Według OilPrice, który powołuje się na dane dotyczące śledzenia statków zebrane przez Reuters, ropa z Bliskiego Wschodu stanowiła 54% całkowitego importu Indii w ubiegłym miesiącu.

Więcej zakupów spotowych

Indyjskie rafinerie zwiększyły zakupy spotowych partii surowca. Według publikacji producenci z krajów Zatoki Perskiej zwiększyli wolumeny dostaw ropy przez Cieśninę Ormuz, wykorzystując przeładunki ze statku na statek w Zatoce Omańskiej.

Większą dostępność bliskowschodnich gatunków ropy wiąże się również ze wznowieniem przepływów przez Cieśninę Ormuz. Zdaniem źródła Reutersa w indyjskiej branży rafineryjnej, rafinerie mogą nadal preferować większe wolumeny ropy z Bliskiego Wschodu ze względu na ceny i krótszą trasę dostaw z Zatoki Omańskiej do Indii.

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Ograniczenie zakupów w Rosji

Rosja — państwo agresor — pozostała we wrześniu największym pojedynczym dostawcą ropy do Indii. Jednocześnie import rosyjskiej ropy zmniejszył się o 14% w porównaniu z sierpniem, do 1,8 mln baryłek dziennie. Jej udział w całkowitym imporcie Indii spadł z 46,6% w sierpniu do 33,5% we wrześniu.

OilPrice zauważa, że Chiny konkurują z Indiami o rosyjską ropę. Publikacja wiąże również spadek indyjskich zakupów ze wzrostem cen rosyjskiego gatunku Urals, ładowanego w portach bałtyckich: jego cena niemal zrównała się z cenami ropy z Bliskiego Wschodu.

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