Indonezja raczej nie będzie w najbliższym czasie eksportować energii elektrycznej, ponieważ priorytetem pozostaje wysoki popyt krajowy. Poinformował o tym 2 listopada w Dżakarcie minister koordynujący ds. przetwórstwa i transformacji energetycznej Bahlil Lahadalia, który jest również ministrem energii i zasobów mineralnych kraju, podaje Channel NewsAsia.

Eksport będzie zależał od ceny

Według Lahadalii eksport jest możliwy, jeśli potencjalne państwa kupujące zgodzą się na cenę ustaloną przez indonezyjski rząd. Jeśli nie uda się uzgodnić ceny, władze przede wszystkim będą zaspokajać potrzeby krajowe.

Minister zaznaczył, że rząd już skalkulował ceny eksportu energii elektrycznej. Zaapelował również do państwowego funduszu inwestycyjnego Danantara, aby nie ulegał lobbingowi ze strony zagranicznych podmiotów dążących do obniżenia cen. Jak powiedział, zezwolenia na eksport wydaje ministerstwo, a nie Danantara.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kontekst relacji z Singapurem

Lahadalia nie wymienił państw, które mogłyby być nabywcami energii elektrycznej. Jednocześnie Singapur wcześniej przyznał firmom warunkowe zgody na import niskoemisyjnej energii elektrycznej z Indonezji.

W ubiegłym miesiącu Indonezja zaczęła również ograniczać eksport gazu ziemnego do Singapuru, przekierowując część surowca na krajowe potrzeby produkcji energii elektrycznej. Według źródła kraj przekierował 31 mln standardowych stóp sześciennych gazu dziennie: 15 mln z Natuny i 16 mln z Sumatry. Gaz z Natuny skierowano do PLN Batam, a dostawy z Sumatry przekierowano na potrzeby Batamu, Bintanu i Sumatry.

Lahadalia oświadczył, że ograniczenie dostaw gazu do Singapuru wynosi około 8% i jego zdaniem pozostaje w granicach minimalnych zobowiązań kontraktowych. W Singapurze gaz ziemny jest wykorzystywany do produkcji około 95% energii elektrycznej.

Czytaj nas na