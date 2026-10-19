Od początku października Irak eksportuje średnio ponad 3,4 mln baryłek ropy dziennie. Minister ropy Bassem Mohammed Khudair poinformował o tym państwową agencję INA, pisze OilPrice. Zbliża się to do 3,3–3,5 mln baryłek dziennie, które kraj dostarczał, zanim wojna z Iranem zakłóciła żeglugę przez Cieśninę Ormuz.

Wzrost dostaw

W porównaniu z wrześniem, gdy średni wolumen eksportu wynosił 2,65 mln baryłek dziennie, październikowy wskaźnik wzrósł o około 750 tys. baryłek. We wrześniu około 250 tys. baryłek dziennie transportowano rurociągiem Irak–Turcja do tureckiego portu Ceyhan.

Według Khudaira Irak wykorzystuje trzy trasy eksportu: przez Cieśninę Ormuz, do Ceyhanu oraz cysternami przez Syrię. Syryjska Kompania Naftowa oczekiwała, że pierwsze ciężarówki z iracką ropą dotrą do portu nad Morzem Śródziemnym do połowy października. Większość irackiej ropy nadal ładuje się w południowych terminalach w Basrze i transportuje przez cieśninę.

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Dostawy poza cieśniną

Bagdad rozpoczął również samodzielne dostarczanie ropy poza Cieśninę Ormuz. Nabywcy chcą odbierać ładunki już poza cieśniną, aby uniknąć dodatkowych składek ubezpieczeniowych związanych z ryzykiem wojennym. Państwowa Iraqi Oil Tankers Company przewiozła przez cieśninę 2 mln baryłek ropy na supertankowcu.

Według OilPrice był to pierwszy od dziesięcioleci przypadek, gdy państwowy marketer SOMO transportował własną ropę poza Cieśninę Ormuz. Wcześniej, zgodnie z warunkami dostaw FOB, nabywcy odbierali ładunki w Basrze i sami ponosili ryzyko tranzytu. Spółka prowadzi negocjacje w sprawie zakupu własnych tankowców.

W pierwszych miesiącach wojny wydobycie na południu Iraku spadło o około 70%, do około 1,3 mln baryłek dziennie, zaznacza publikacja. Minister spraw zagranicznych Fuad Hussein w ubiegłym tygodniu oszacował straty kraju na około 60 mld dolarów. Bagdad planuje zwiększyć zdolności eksportowe do 5 mln baryłek dziennie po zakończeniu budowy nowych rurociągów do Fishkhaburu i syryjskiego portu Baniyas, a także nowych terminali eksportowych w Ormuzie.

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