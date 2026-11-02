Tankowiec naftowy zapalił się po uderzeniu w minę morską w strefie ograniczonej na wschód od Cieśniny Ormuz. Poinformowała o tym 2 listopada irańska marynarka wojenna, jak podaje Anadolu Agency. W oświadczeniu nie podano nazwy jednostki.

Oświadczenie irańskiej marynarki wojennej

Według służby prasowej irańskiej marynarki wojennej tankowiec wpłynął do zakazanej i niebezpiecznej strefy z wyłączonymi systemami nawigacyjnymi. Wojskowi nie podali również informacji o załodze, możliwych poszkodowanych ani skali uszkodzeń.

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Ostrzeżenie dla armatorów

Irańska marynarka wojenna wezwała właścicieli tankowców, aby nie przekraczali wód objętych ograniczeniami bez koordynacji i nie przepływali przez nie z wyłączonymi systemami identyfikacji. W resorcie oświadczono, że armatorzy powinni wziąć pod uwagę los statków, które wpływają do zakazanych rejonów po wyłączeniu systemów identyfikacji. Według ostrzeżenia wojskowych takie działania mogą prowadzić do zderzeń z minami i pożarów.

Jak zauważa agencja, informacja pojawiła się w związku ze wzrostem napięć morskich w rejonie Cieśniny Ormuz po wojnie USA i Izraela przeciwko Iranowi.

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