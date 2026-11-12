Minister infrastruktury Mykoła Kałasznyk odniósł się do skandalu związanego z budową obiektów ochronnych dla obiektów energetycznych w obwodzie kijowskim, którym wcześniej kierował jako szef administracji obwodowej.

Urzędnik oświadczył, że pełniąc tę funkcję, działał zgodnie z prawem i w granicach swoich uprawnień. Jak twierdzi, dysponuje odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi jego stanowisko i obiecuje je upublicznić.

Kalashnik podkreślił również, że za politykę państwową i strategię odpowiada ministerstwo, za jakość budowy – zamawiający i wykonawcy, a za zapewnienie ludziom ciepła i wody – wszystkie odpowiedzialne struktury.

Minister określił te oskarżenia jako kampanię mającą na celu podważenie zaufania do jego obecnej pracy. Zapewnił, że jest gotów odpowiedzieć na wszystkie pytania, przedstawiając fakty i dokumenty.

Źródło: Mykoła Kalasznik (Telegram)

W budżecie państwa na rok 2026 przewidziano 67,6 mld hrywien na realizację planów zapewnienia odporności. Jednocześnie do zakończenia już rozpoczętych prac i budowy kolejnego etapu zabezpieczeń potrzeba dodatkowo około 60 mld hrywien.

„Ukrenergo” wzmocni ochronę obiektów energetycznych i stworzy dodatkowy zapas sprzętu przed okresem jesienno-zimowym. Poinformował o tym minister energii Denys Szmyhal po naradzie z zarządem i radą nadzorczą spółki. Szczególną uwagę poświęci się bezpieczeństwu pracowników podstacji oraz szybkiej budowie konstrukcji ochronnych.

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