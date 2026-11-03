Kanada i Unia Europejska na dwudniowym szczycie w Montrealu uzgodniły wzmocnienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, transformacji energetycznej oraz łańcuchów dostaw czystych technologii. Strony przedstawiły ustalenia w siedmiostronicowym wspólnym oświadczeniu, informuje Climate Home News.

W dokumencie Kanada i UE zobowiązały się do ściślejszej współpracy w zakresie inwestycji w minerały krytyczne, „zielone” sieci elektroenergetyczne, źródła energii, systemy magazynowania energii elektrycznej oraz ochronę infrastruktury energetycznej. Partnerzy planują również pogłębić współpracę przemysłową w technologicznych łańcuchach wartości i usuwać dwustronne bariery handlowe.

Minerały krytyczne i inwestycje

Europejski Bank Inwestycyjny ogłosił nowy etap działalności w Kanadzie, który rozpocznie się od przyspieszenia inwestycji w minerały krytyczne. Wiceprezes banku Nicolas Beer oświadczył, że strony chcą przekształcić partnerstwo w inwestycje w rzeczywiste projekty — od wydobycia i przetwarzania po recykling.

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Dyrektorka ds. polityki i strategii w Clean Energy Canada, Joanna Kyriazis, nazwała tę decyzję jednym z nielicznych konkretnych działań podjętych podczas szczytu. Jej zdaniem elektryfikacja powinna pozostać jednym z kluczowych priorytetów partnerstwa w kwestiach dostępności energii, konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego.

Badanie eksportu LNG

Kanada i UE uzgodniły również ocenę możliwości długoterminowego połączenia energetycznego przez Atlantyk. W szczególności przeprowadzą wspólne długoterminowe badanie wykonalności eksportu skroplonego gazu ziemnego do Europy. Nie ogłoszono natychmiastowych inwestycji wspierających taki eksport.

Podczas szczytu strony omówiły również unijny mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM). Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nazwała tę kwestię drażliwą w handlu. Ona i premier Kanady Mark Carney poinformowali na konferencji prasowej o postępach w poszukiwaniu wspólnych rozwiązań, jednocześnie negocjacje w tej sprawie nie zostały jeszcze zakończone.

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