W Wielkiej Brytanii kanclerz John Healey oświadczył, że ministrowie nie będą zatwierdzać nowych projektów morskich farm wiatrowych, jeśli nie będą one mogły obniżyć rachunków odbiorców za energię elektryczną. Jak informuje The Guardian, decyzja będzie dotyczyć wniosków o kontrakty z subsydiami państwowymi dla nowych projektów morskiej energetyki wiatrowej.

Warunek dla nowych projektów

Według Healeya rząd będzie zatwierdzał takie projekty tylko wtedy, gdy uzna, że brytyjska sieć elektroenergetyczna jest w stanie przesłać odbiorcom całą wyprodukowaną energię elektryczną bez dodatkowego wzrostu kosztów. Wyjaśnił, że nie ma sensu budować mocy wytwórczych, których nie można podłączyć do sieci, a następnie płacić za ich wyłączenie.

Kanclerz oświadczył, że takie podejście zostanie zastosowane podczas następnej aukcji energii odnawialnej. Jednocześnie podkreślił, że czysta energia elektryczna powinna pomóc osłabić zależność rachunków od międzynarodowych cen gazu, ale przejście na nią musi odbywać się w odpowiednim tempie, w odpowiednich miejscach i przy dostępnej infrastrukturze sieciowej.

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Koszty sieci i cięcia budżetowe

W brytyjskim rządzie istnieją obawy, że koszty przymusowego ograniczania produkcji energii wiatrowej mogą podnosić rachunki. Operator krajowego systemu energetycznego Neso, finansowany z opłat konsumentów, jest zmuszony płacić farmom wiatrowym za wstrzymanie produkcji, gdy przepustowość sieci kablowej jest niewystarczająca.

Krajowy Urząd Kontroli we wrześniu ostrzegł, że do 2030 roku gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa mogą ponosić roczne koszty sięgające 7,8 mld funtów, aby rozwiązać ten problem. Healey oświadczył również, że bez mocy odnawialnych uruchomionych w ostatnich latach tegoroczny wzrost cen gazu mocniej uderzyłby w rodziny i firmy.

Oświadczenie padło po ogłoszeniu cięcia budżetu resortu energii o ponad 3 mld funtów, z których znaczna część ma zostać przeznaczona na wydatki obronne. W szczególności o 741 mln funtów zostanie zmniejszony program zachęcający do wymiany kotłów gazowych na elektryczne pompy ciepła. Eksperci ds. energii odnawialnej ostrzegli, że takie cięcia mogą utrudnić osiągnięcie celów dotyczących czystego ogrzewania.

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