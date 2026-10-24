W Kenii Ministerstwo Energii i Ropy Naftowej ogłosiło poszukiwanie nazwy handlowej dla ropy naftowej z Południowego Lokicharu w hrabstwie Turkana. Propozycje od obywateli będą przyjmowane do 29 października. Nazwa ma być wykorzystywana do promowania kenijskiej ropy na rynku światowym, podaje Nation Kenya.

Przygotowania do wydobycia i eksportu

Komercyjne wydobycie ropy ma rozpocząć się 1 grudnia 2026 roku. Firma Gulf Energy, która posiada licencje na wydobycie w blokach T6 i T7 w Południowym Lokicharze, zamierza rozpocząć wiercenia 1 listopada. Na początkowym etapie ropa będzie transportowana ciężarówkami do Mombasy w celu dalszego eksportu.

W pierwszej fazie projektu, zaplanowanej na lata 2026–2032, Gulf Energy zamierza wydobywać 20 tys. baryłek dziennie. Od 2033 roku firma zamierza zwiększyć ten wskaźnik do 50 tys. baryłek dziennie.

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Wymogi dotyczące nazwy i właściwości ropy

W ministerstwie zaznaczono, że wybrana nazwa stanie się komercyjną tożsamością kenijskiej ropy na dziesięciolecia i musi nadawać się do rejestracji jako znak towarowy w Kenii i za granicą. Nie istnieje międzynarodowa zasada zobowiązująca kraje do nadawania swoim ropom nazw handlowych, jednak jest to ważne dla ich rozpoznawalności na rynku.

Ropa z Południowego Lokicharu jest określana jako lekka i niskosiarkowa, co sprawia, że jej przerób jest tańszy, a ona sama nadaje się do produkcji benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego. Jednocześnie ma wysoką zawartość parafiny, dlatego podczas transportu wymaga podgrzewania w rurociągach lub ciężarówkach, co może zwiększać koszty logistyczne.

Próbne partie tej ropy eksportowano w latach 2019–2020, aby ocenić jej perspektywy na światowym rynku. Według publikacji mogły one być sprzedawane z dyskontem względem referencyjnej marki Brent.

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