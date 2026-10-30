Dyrektor generalny ExxonMobil Darren Woods i prezes Chevron ds. wydobycia Clay Neff odwołali plany udziału w konferencji energetycznej ADIPEC, która odbędzie się od 2 do 5 listopada w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Powodem były obawy dotyczące bezpieczeństwa, informuje OilPrice, powołując się na źródła Reutersa.

Woods i Neff mieli wziąć udział w jednym z największych corocznych wydarzeń branży naftowej. Jednocześnie nazwisko Woodsa pozostawało w internetowym programie konferencji jeszcze w czwartek. ExxonMobil i Chevron nie skomentowały doniesień o odwołaniu podróży.

Sytuacja bezpieczeństwa w regionie

Decyzję kierownictwa firm podjęto w czasie, gdy Waszyngton rozważa możliwość nowej operacji wojskowej przeciwko Iranowi. Prezydent USA Donald Trump oświadczał, że Stany Zjednoczone nie zaatakują Iranu przed wyborami śródokresowymi 3 listopada, jednak później dopuścił możliwość kolejnej operacji wojskowej.

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Według OilPrice Zjednoczone Emiraty Arabskie nie były celem irańskich ataków od maja. W Arabii Saudyjskiej ataki Huti w tym miesiącu były wymierzone w międzynarodowe lotnisko w Rijadzie oraz siedzibę Saudi Aramco. W ubiegłym tygodniu Departament Stanu USA nakazał części amerykańskich dyplomatów opuścić królestwo.

Oczekiwania wobec ADIPEC

Arabia Saudyjska już przełożyła coroczną konferencję Future Investment Initiative na 2027 rok z powodu zakłóceń w ruchu lotniczym po atakach. Kongres WPC Energy w Rijadzie odbył się jednak w tym miesiącu, choć kilku szefów dużych spółek naftowych usunięto z listy prelegentów. Z powodu zamknięcia lotnisk niektórzy delegaci musieli udać się do sąsiednich krajów, aby odlecieć do domu.

Organizatorzy ADIPEC oczekują rekordowej frekwencji: w ubiegłym roku wydarzenie organizowane przez państwową spółkę naftową ADNOC odwiedziło niemal 240 tys. osób. Tegoroczna wystawa ma zgromadzić uczestników z ponad 170 krajów. W wydarzeniu ma być reprezentowanych ponad 120 amerykańskich firm — jest to druga pod względem liczebności reprezentacja krajowa po Chinach. W programie pozostawali również dyrektor generalna BP Meg O’Neill i dyrektor generalny Equinor Anders Opedal.

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