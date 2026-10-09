Chiny zdecydowały się wznowić eksport produktów naftowych po tygodniowej przerwie. Według OilPrice, powołującego się na nienazwane źródła handlowe Reutersa, Pekin zatwierdził łączny październikowy eksport benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego na poziomie 3,7 mln ton metrycznych.

Tygodniowa przerwa w eksporcie

O wstrzymaniu dostaw poinformowano 1 października. Reuters, powołując się wówczas na źródła, podał, że chińskie spółki państwowe anulowały nawet już zaplanowane eksportowe partie paliwa.

Według przytoczonej w materiale oceny Kpler, komercyjne zapasy oleju napędowego i gazolu w Chinach były o około 20 mln baryłek niższe od poziomu sprzed wojny. Zapasy benzyny były, według tych danych, o około 9 mln baryłek niższe od poziomu, który Pekin chce odbudować przed normalizacją eksportu.

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Rynek oleju napędowego

Starsza analityczka rynku ropy w Sparta Commodities, June Goh, powiedziała CNA, że zawieszenie kwot eksportowych na produkty naftowe było dla rynku sygnałem, że Chiny nie są pewne bezpieczeństwa przepływów ropy naftowej z Bliskiego Wschodu z powodu możliwych nowych ataków w Cieśninie Ormuz.

Przed przerwą Chiny zwiększały eksport paliw. Według oficjalnych danych celnych eksport produktów naftowych w sierpniu osiągnął 6,01 mln ton, o 12,7% więcej niż rok wcześniej, i był najwyższy od marca 2024 roku. Według oceny OilPrice, jeśli informacja o wznowieniu dostaw się potwierdzi, może to złagodzić napięcia na rynku oleju napędowego, gdzie ceny utrzymują się na rekordowych poziomach.

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