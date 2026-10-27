Chińska Narodowa Administracja Energetyczna wezwała największe krajowe spółki naftowo-gazowe — PetroChina, Sinopec, CNOOC i innych producentów — do rozbudowy mocy produkcyjnych, zwiększenia inwestycji oraz przyspieszenia tworzenia krajowych baz zaopatrzenia w ropę i gaz. Jak podaje OilPrice, dyrektywę ogłoszono po posiedzeniu 21 października; przewiduje ona stabilny wzrost wydobycia ropy oraz szybsze zwiększanie produkcji gazu.

Zapasy pokrywają część zapotrzebowania

Według publikacji, na początku wojny w Iranie w lutym Chiny miały w magazynach komercyjnych i strategicznych od 1,3 mld do 1,4 mld baryłek ropy. Umożliwiło to chińskim rafineriom ograniczenie zakupów za granicą, gdy cena Brent przekroczyła 100 dolarów za baryłkę. W czerwcu import ropy do Chin był, według szacunków OilPrice, o 4,4 mln baryłek dziennie niższy od średniej z 2025 roku.

We wrześniu chińskie rafinerie przerobiły około 13,99 mln baryłek ropy dziennie. Krajowe wydobycie wyniosło 4,43 mln baryłek dziennie, a import — 9,03 mln baryłek. Różnicę wynoszącą około 530 tys. baryłek dziennie, według szacunków analityków, pokrywano poprzez pobieranie ropy z magazynów. Naziemne zapasy ChRL na tydzień zakończony 19 października szacowano na 1,192 mld baryłek — o 162 mln baryłek mniej niż podczas majowego maksimum.

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Poszukiwanie alternatyw dla irańskiej ropy

OilPrice pisze, że pływające zapasy irańskiej ropy dostępne do dostaw do Chin, według szacunków Kpler, do 5 października zmniejszyły się do mniej niż 1 mln baryłek, a następnie zostały wyczerpane. Wcześniej przeceniona irańska ropa była istotna dla niezależnych chińskich rafinerii. Teraz mogą one stanąć przed koniecznością zastępowania tych wolumenów droższymi dostawami z Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów przy wysokich stawkach frachtowych.

Według chińskich mediów państwowych 21 października Chiny i Federacja Rosyjska — państwo-agresor — uzgodniły wspieranie firm dążących do rozszerzenia współpracy w sektorze naftowym. Nie ogłoszono żadnych konkretnych nowych zobowiązań dotyczących wielkości dostaw. W 2025 roku Chiny wydobyły rekordowe około 216 mln ton ropy, a produkcja gazu ziemnego przekroczyła 260 mld metrów sześciennych. Jednocześnie we wrześniu kraj importował ponad dwa razy więcej ropy, niż sam wyprodukował.

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