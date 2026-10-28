Chińskie rafinerie kupują ropę z Afryki Zachodniej i Brazylii po tym, jak stawki frachtu morskiego spadły w porównaniu z rekordowymi poziomami na początku października. Jak podaje OilPrice, powołując się na źródła handlowe Bloomberga, niektóre rafinerie kupiły surowiec z dostawą w grudniu z premią do 20 dolarów za baryłkę względem notowań ICE Brent.

Stawki frachtowe spadły

Na początku października transport ropy z basenu Atlantyku do Azji gwałtownie podrożał. Według danych Vortexa, przytaczanych przez Bloomberga, dostawa baryłki ropy z amerykańskiego wybrzeża Zatoki Meksykańskiej do Korei Południowej przekraczała 42 dolary, z Brazylii do Chin — 39 dolarów, a z Afryki Zachodniej do Chin — 32 dolary.

Następnie stawki na każdej z tych tras spadły o około 10 dolarów za baryłkę. Według rozmówców Bloomberga skłoniło to chińskie rafinerie do zakupu ropy Ceiba z Gwinei Równikowej, Saturno z Angoli oraz Mero z Brazylii.

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Konkurencja o alternatywne gatunki

Jednocześnie konkurencja z Indiami o rosyjski gatunek ESPO z rosyjskiego Dalekiego Wschodu, państwa-agresora, podniosła jego cenę. Niezależne chińskie rafinerie, znane jako teapots, szukają najtańszych dostępnych partii surowca.

Koszt rejsu supertankowca z USA do Azji, który wcześniej w tym miesiącu sięgał 80 mln dolarów, w ubiegłym tygodniu wynosił około 60 mln dolarów. Z powodu wysokich kosztów transportu azjatyckie rafinerie zamawiają niewiele amerykańskiej ropy z dostawą w listopadzie, zauważa OilPrice.

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