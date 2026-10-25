Rząd Kolumbii ogłosił pakiet o wartości 2,7 bln peso kolumbijskich, czyli około 855 mln dolarów, aby ograniczyć ryzyko przerw w dostawach energii elektrycznej w okresie El Niño. Plan przewiduje finansowanie firm energetycznych, zwiększenie importu gazu, zmiany w funkcjonowaniu zapory Ituango oraz zachęty dla konsumentów oszczędzających energię elektryczną, informuje The Rio Times.

Część finansowania wymaga zatwierdzenia

Z ogłoszonej kwoty rząd zwraca się do Kongresu Kolumbii o przyspieszone skierowanie z budżetu na 2026 rok 1,2 bln peso, około 380 mln dolarów. Kolejne 1,5 bln peso, czyli około 475 mln dolarów, już zobowiązano się przeznaczyć na potrzeby sektora energetycznego.

Rzecznik prezydenta Miller Soto poinformował również o zamiarze zwiększenia przepustowości terminalu importu gazu w Cartagenie o 58 mld brytyjskich jednostek cieplnych dziennie. Osobno władze planują zapewnić techniczną elastyczność działania zapory Ituango w departamencie Antioquia. Prezydent wyznaczył 31 grudnia 2026 roku jako termin realizacji głównych działań.

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Niski poziom wody i droższa generacja cieplna

Kolumbijski instytut meteorologiczny IDEAM ogłosił El Niño 8 października i ocenił na 83% prawdopodobieństwo, że zjawisko pozostanie silne lub bardzo silne co najmniej do marca 2027 roku. El Niño zwykle przynosi Kolumbii bardziej suchą pogodę, co wywiera dodatkową presję na krajową energetykę wodną.

Według operatora rynku energii XM 23 października 2026 roku zbiorniki miały 76,5% użytecznej pojemności wody, podczas gdy rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 83,4%. Udział elektrowni cieplnych w produkcji energii elektrycznej 21 października osiągnął 38,8%, wobec 9,7% rok wcześniej. We wrześniu średnia cena spot energii elektrycznej wzrosła o 126% rok do roku, do 688 peso za kilowatogodzinę.

Zniżki za oszczędne zużycie

W ramach programu oszczędzania konsumenci, którzy ograniczą zużycie energii elektrycznej o ponad 10% poniżej indywidualnego poziomu docelowego, mogą otrzymać zniżkę na rachunkach. Ci, którzy przekroczą poziom docelowy o ponad 10%, zapłacą dopłatę. Regulator energetyczny CREG poinformował, że 81,4% z 5,2 mln konsumentów na rynkach objętych sprawozdawczością oszczędzało energię elektryczną lub nie przekroczyło ustalonego limitu.

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