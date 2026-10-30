W Konotopie w obwodzie sumskim w wyniku rosyjskich ataków uszkodzono trzy kluczowe podstacje, które zaopatrują miasto w energię elektryczną. Przywrócenie zasilania i przestawienie sieci na stały schemat zajęło energetykom pięć dni.

Według ministra energetyki Denisa Szmygala specjaliści z „Ukrenergo” i regionalnych przedsiębiorstw energetycznych pięciokrotnie próbowali przywrócić dostawy energii elektrycznej.

Jednak prace utrudniały powtarzające się uszkodzenia obiektów, zwarcia oraz nowe uszkodzenia sieci.

Prąd przywracano stopniowo — codziennie podłączano od 5 do 8 tysięcy odbiorców. Czwartego dnia przywrócono dostawy energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców, a piątego dnia tymczasowo je wyłączono na kilka godzin, aby przestawić sieć na stały schemat zasilania.

Dostawy gazu w mieście nie zostały przerwane. Jednocześnie wystąpiły przerwy w dostawach wody z powodu braku zasilania rezerwowego z generatorów dieslowych w lokalnym zakładzie wodociągowym. Podczas prac naprawczych energetycy w pierwszej kolejności podłączali właśnie ten zakład.

Źródło: Denys Szmyhal

Przypomnijmy, że Konotop już piąty dzień pozostaje bez prądu po rosyjskich atakach, istnieje zagrożenie niedoborem oleju napędowego.

Wideo: Konotop już czwartą dobę bez prądu po rosyjskich atakach.

W Konotopie w obwodzie sumskim przywrócono dostawy energii elektrycznej po pięciu dniach bez prądu. Miasto ponownie otrzymuje energię elektryczną po długotrwałej przerwie w dostawach.

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