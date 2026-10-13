13 października Kuba uchyliła ustawy dotyczące ropy naftowej obowiązujące od 1938 i 1959 roku oraz wprowadziła nowe ramy prawne dla poszukiwania i wydobycia węglowodorów. Decyzję podjęto w obliczu niedoborów paliwa i długotrwałych przerw w dostawach energii elektrycznej. Jak podaje Anadolu Agency, zmiany opublikowano w Oficjalnym Dzienniku Kuby.

Nowe warunki dla inwestorów

Reformę wprowadzono dekretem z mocą ustawy nr 135/2026 oraz dekretem nr 184/2026. Regulują one poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie, transport, magazynowanie i sprzedaż ropy naftowej oraz gazu ziemnego.

Nowe przepisy przewidują umowy o podziale produkcji na okres do 40 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 10 lat. Koncesje naftowe mogą obowiązywać do 30 lat i być odnawiane na następną dekadę. Ustawodawstwo zezwala również na zawieranie kontraktów na usługi dla sektora naftowego z wyspecjalizowanymi firmami.

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Kontrola państwa pozostaje

Pomimo otwarcia sektora na udział międzynarodowy, złoża ropy i gazu pozostają własnością państwa. Władze mogą odmówić wydania pozwoleń ze względów bezpieczeństwa narodowego oraz nadawać priorytet krajowym potrzebom energetycznym przy podziale wydobytych surowców.

Nowy mechanizm ustanawia ograniczenia dotyczące zwrotu kosztów w ramach umów o podziale produkcji, opłat koncesyjnych i tantiem. Przewiduje także zabezpieczenia przed uchylaniem się od opodatkowania i transferowaniem zysków za granicę poprzez zawyżanie kosztów lub transakcje między podmiotami powiązanymi. Operatorzy muszą przestrzegać wymogów środowiskowych i norm bezpieczeństwa oraz mogą ponosić odpowiedzialność za szkody wynikające z działalności związanej z węglowodorami.

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