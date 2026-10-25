Libia otworzyła złoże gazowe Al-Rashad na południe od wschodniego miasta Brega. Jego zdolność produkcyjna wynosi do 50 mln stóp sześciennych gazu dziennie. Otwarcie ma wzmocnić dostawy gazu dla elektrowni i sektorów przemysłowych, informuje Anadolu Agency.

Otwarcie złoża

O otwarciu podczas ceremonii z okazji 65. rocznicy pierwszego eksportu libijskiej ropy naftowej poinformował prezes libijskiej Narodowej Korporacji Naftowej Masud Sulejman.

Według Sulejmana oddanie złoża do eksploatacji jest ważnym uzupełnieniem sektora naftowo-gazowego i ma wzmocnić dostawy gazu dla elektrowni oraz przemysłu.

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Libia wyeksportowała pierwszą partię ropy przez terminal naftowy w Bredze 25 października 1961 roku. Dostawa ta zapoczątkowała obecność libijskiej ropy na rynkach międzynarodowych.

Wydobycie gazu

Według Narodowej Korporacji Naftowej Libia wydobywa około 2,4 mld stóp sześciennych gazu ziemnego dziennie. Szacunki potwierdzonych zasobów gazu w kraju wynoszą od 53 bln do 80 bln stóp sześciennych.

Libia eksportuje gaz ziemny do Europy rurociągami, a także wykorzystuje go w kraju do produkcji energii elektrycznej i na potrzeby sektora przemysłowego.

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