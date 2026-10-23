W mieście Kushima w prefekturze Miyazaki w Japonii przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu poinformowali lokalne władze o możliwym przeprowadzeniu badania dokumentacyjnego w celu wyboru miejsca ostatecznego składowania wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych z elektrowni jądrowych. Burmistrz Kushimy Koichi Takeda oświadczył, że ministerstwo nie prosiło miasta o zgodę na badanie i nie podjęto żadnej decyzji w tej sprawie, informuje The Japan Times.

Pierwszy etap wyboru lokalizacji

Badanie dokumentacyjne jest pierwszym z trzech etapów procedury wyboru lokalizacji dla takiego obiektu. Ministerstwo może zwrócić się do Kushimy z prośbą o zgodę na jego przeprowadzenie. Jeśli badanie zostanie przeprowadzone, potrwa około dwóch lat: specjaliści będą analizować na podstawie map geologicznych i innych dokumentów potencjalne zagrożenia związane z wulkanami i uskokami.

Centralny rząd Japonii w 2017 roku uwzględnił Kushimę na mapie naukowych charakterystyk obszarów. Obejmowała ona rejony, w których, według oceny władz, istnieje stosunkowo wysokie prawdopodobieństwo znalezienia korzystnych warunków dla lokalizacji obiektu, w tym ze względu na brak w pobliżu wulkanów lub aktywnych uskoków. Nadmorskie położenie miasta również uznaje się za korzystne dla transportu.

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Badania w pięciu lokalizacjach

Badania dokumentacyjne zostały już zakończone lub trwają w pięciu lokalizacjach: w miasteczku Suttsu i wsi Kamoenai na Hokkaido, w miasteczku Genkai w prefekturze Saga, na wyspie Minamitorishima w archipelagu Ogasawara oraz w mieście Hitachinomiya w prefekturze Ibaraki.

Wcześniej w tym roku ministerstwo zwróciło się do wsi Ogasawara, do której należy Minamitorishima, a także do Hitachinomiyi, z prośbą o zgodę na takie badania. Oba samorządy wyraziły zgodę. Minister gospodarki, handlu i przemysłu Ryosei Akazawa odmówił komentarza na temat spotkania w Kushimie, ale oświadczył, że centralny rząd będzie kierował działaniami na rzecz zwiększenia liczby obszarów objętych badaniami dokumentacyjnymi.

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