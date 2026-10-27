Kraje Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej mogą potrzebować lat, aby przygotować się na kolejne poważne zakłócenie dostaw energii. Filipińska minister energii Sharon Garin powiedziała o tym w Singapurze, jak podaje Channel NewsAsia.

Jak zaznaczyła, państwa regionu muszą wzmacniać infrastrukturę energetyczną i tworzyć awaryjne rezerwy paliw. Chociaż w ASEAN istnieje porozumienie o wzajemnej pomocy państw członkowskich w przypadku niedoborów dostaw, nie wszyscy uczestnicy stowarzyszenia są gotowi reagować na nowy kryzys.

Garin wskazała, że region nadal mierzy się z niepewnością dotyczącą dostaw energii po zakłóceniach spowodowanych konfliktem na Bliskim Wschodzie. W szczególności Filipiny rozpoczęły budowę pierwszego państwowego obiektu do przechowywania rezerw paliw oraz dokonują przeglądu zasad ochrony konsumentów przed nagłym wzrostem cen.

Sieć energetyczna wymaga dwustronnych porozumień

მინისტer podkreśliła również, że rozwój regionalnej sieci elektroenergetycznej ASEAN Power Grid będzie zależeć od odrębnych porozumień między krajami w sprawie połączeń transgranicznych. Członkowie ASEAN wcześniej osiągnęli konsensus w sprawie zaktualizowanego memorandum o porozumieniu dotyczącym tej sieci.

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Garin nazwała to ważnym sygnałem politycznym, jednak zastrzegła, że sam dokument nie oznacza natychmiastowej budowy nowych linii przesyłowych. Dla Filipin może to oznaczać potrzebę dwustronnych negocjacji z Malezją, Indonezją i Singapurem. Potencjalne podmorskie połączenie z Indonezją będzie, jak powiedziała, wymagało uzgodnienia zasad ustalania cen energii elektrycznej, przebiegu infrastruktury oraz modelu komercyjnego projektu.

Gaz pozostanie w miksie energetycznym

Mimo planów zwiększania produkcji energii ze źródeł odnawialnych Filipiny zachowają skroplony gaz ziemny w swoim miksie energetycznym. Garin wyjaśniła, że moce gazowe mają zapewniać elastyczną produkcję energii elektrycznej, gdy generacja słoneczna lub wiatrowa jest niedostępna.

Filipiny planują zwiększyć udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej do 35% w 2030 roku i do 50% w 2040 roku. Jednocześnie, według minister, kraj zwiększa również wykorzystanie gazu ziemnego, aby zapewnić niezawodne dostawy energii elektrycznej.

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