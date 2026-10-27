W Warszawie minister finansów Polski Andrzej Domański oświadczył, że kraj nigdy nie zgodzi się na powrót do zwykłego formatu relacji z Federacją Rosyjską — państwem agresorem — w tym na przywrócenie zależności od rosyjskiego gazu i surowców. Wypowiedział się w tej sprawie podczas Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego, podaje Anadolu Agency.

UE zmniejsza zależność od rosyjskiej energii

Po inwazji Rosji na Ukrainę Unia Europejska znacząco ograniczyła import rosyjskiego gazu przesyłanego gazociągami. Państwa członkowskie UE uzgodniły również stopniowe wycofanie pozostałych dostaw w ciągu najbliższych kilku lat. Jest to część szerszych działań mających na celu ograniczenie energetycznego wpływu Moskwy na Europę.

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Polska zdywersyfikowała dostawy

Polska należała do najbardziej aktywnych zwolenników zakończenia importu rosyjskich nośników energii i zaczęła dywersyfikować dostawy jeszcze przed pełnoskalową inwazją. Kraj rozszerzył import skroplonego gazu ziemnego przez terminal w Świnoujściu i otrzymuje norweski gaz gazociągiem Baltic Pipe, który rozpoczął działalność w 2022 roku.

Domański wystąpił na czwartym Polsko-Niemieckim Forum Gospodarczym, podczas którego Warszawa i Berlin zadeklarowały zamiar zacieśnienia współpracy gospodarczej i przemysłowej. Jednocześnie Polska i Niemcy często miały odmienne podejście do polityki energetycznej oraz utrzymywania więzi gospodarczych z Rosją. W Niemczech skrajnie prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec opowiada się za wznowieniem importu rosyjskiej ropy i gazu oraz ponownym uruchomieniem Nord Stream. Jej liderka Alice Weidel deklarowała zamiar odbudowy niemiecko-rosyjskich więzi gospodarczych.

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