Japoński minister gospodarki, handlu i przemysłu Ryosei Akazawa wezwał do zacieśnienia współpracy między krajami produkującymi i konsumującymi ropę, zwiększania rezerw ropy oraz rozwoju infrastruktury energetycznej w Azji. Powiedział to podczas wystąpienia online na spotkaniu ministerialnym Międzynarodowego Forum Energetycznego, informuje The Japan Times.

Ryzyko dla dostaw

Według Akazawy bezpieczeństwo energetyczne zyskuje coraz większe znaczenie w obliczu rosnących napięć na Bliskim Wschodzie. Japonia dąży do zmniejszenia podatności krajów azjatyckich na zakłócenia dostaw ropy, w tym takie, które mogą wynikać z niestabilności w tym regionie.

W ramach przedstawionej w kwietniu inicjatywy Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia Japonia zamierza rozszerzać regionalne rezerwy ropy, wzmacniać łańcuchy dostaw oraz poprawiać zdolności reagowania kryzysowego we współpracy z krajami produkującymi surowce energetyczne.

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Współpraca z producentami

Minister wspomniał również o planach Azjatyckiej Wspólnoty Zeroemisyjnej dotyczących pogłębienia współpracy z krajami produkującymi ropę i wzmocnienia koordynacji w sytuacjach nadzwyczajnych. Jak powiedział, Japonia dąży do roli pośrednika między bliskowschodnimi producentami ropy a krajami Azji, aby wspierać stabilność światowych dostaw energii.

Spotkanie ministerialne Międzynarodowego Forum Energetycznego skupia ministrów energii z ponad 60 dużych krajów produkujących i konsumujących ropę oraz gaz. Uczestnicy omawiali bezpieczeństwo energetyczne, inwestycje w zrównoważoną energię i handel.

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