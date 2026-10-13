Ministrowie energii państw ASEAN podczas spotkania na Filipinach uzgodnili wzmocniony mechanizm planowania ASEAN Power Grid — projektu łączącego krajowe sieci elektroenergetyczne regionu. Omówili również możliwość przyspieszenia jego realizacji, którą wcześniejsze badania przewidywały do 2045 roku.

Jak informuje Climate Home News, projekt ma umożliwić transgraniczny handel czystą energią elektryczną za pośrednictwem sieci podziemnych i podmorskich połączeń międzysystemowych. Pozwoli to krajom dysponującym nadwyżką produkcji energii ze źródeł odnawialnych dostarczać energię elektryczną sąsiadom i dużym ośrodkom konsumpcji, w tym Singapurowi.

Odpowiedź na zależność od importu paliw

Nowego impulsu planom nadał kryzys energetyczny po zakłóceniach dostaw ropy i gazu przez Cieśninę Ormuz. W obliczu rosnących cen Tajlandia wznowiła pracę wycofanych z eksploatacji elektrowni węglowych, a Filipiny ogłosiły krajowy stan nadzwyczajny w energetyce.

Sekretarz energii Filipin Sharon Garin oświadczyła, że państwa regionu dysponują różnymi zasobami: Filipiny — energią słoneczną, Malezja — hydroenergią, a Indonezja — energią geotermalną. Jej zdaniem wspólna sieć umożliwi skuteczniejsze wykorzystanie tych zasobów i wzmocni bezpieczeństwo energetyczne.

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Inwestycje i istniejące połączenia

Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energetycznej na rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznych Azji Południowo-Wschodniej do 2050 roku potrzeba ponad 300 mld dolarów. Z tej kwoty 27 mld dolarów jest niezbędne do utworzenia połączeń transgranicznych do 2040 roku.

Według stanu na 2025 rok działało dziewięć z 18 priorytetowych projektów połączeń międzysystemowych o łącznej mocy około 10 GW. Kolejne 13,7 GW zaplanowano do 2040 roku. Jednym z działających elementów systemu jest linia, którą do Singapuru trafia do 200 MW energii wodnej z Laosu przez Tajlandię i Malezję.

Do głównych przeszkód dla projektu nadal należą uzgodnienie norm regulacyjnych i prawnych, zasady taryfikacji przesyłu energii elektrycznej oraz pozyskanie kapitału prywatnego. Singapur, który uzyskuje ponad 90% energii elektrycznej z gazu, planuje do 2035 roku importować 6 GW niskoemisyjnej energii elektrycznej, znaczną część przez przyszłe regionalne połączenia międzysystemowe.

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