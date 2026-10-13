Modelowanie przeprowadzone przez Princetońskie Laboratorium Fizyki Plazmy Departamentu Energii USA (PPPL) wskazuje, że ogrzewanie plazmy przed jej sprężeniem może potencjalnie istotnie zmniejszyć energię potrzebną do osiągnięcia zapłonu reakcji termojądrowej. Informuje o tym OilPrice.

W tradycyjnym podejściu plazmę najpierw spręża się, zwiększając jej gęstość, a następnie ogrzewa do bardzo wysokich temperatur. Nowy model proponuje zmianę kolejności tych procesów. Badacze uważają, że takie podejście może uczynić drogę do zapłonu bardziej energooszczędną, jednak wnioski modelu mają na razie charakter teoretyczny.

Wpływ wolframu

Model wykazał również, że domieszka wolframu w plazmie może znacząco utrudnić osiągnięcie zapłonu. Według jego danych zawartość zaledwie jednej części wolframu na 10 tysięcy części plazmy może dwukrotnie zwiększyć wymagane do tego ciśnienie.

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Ma to znaczenie dla instalacji nowej generacji, w których wolfram wybrano jako materiał wewnętrznych ścian ze względu na jego zdolność do wytrzymywania bardzo wysokich temperatur. Przedostanie się nawet niewielkiej ilości tego metalu do plazmy może pogorszyć efektywność procesu i wpłynąć na stabilność eksperymentu.

Możliwa ochrona reaktorów

Jako możliwy sposób zapobiegania zanieczyszczeniu plazmy wolframem rozważa się pokrywanie wewnętrznych powierzchni ciekłym litem. Fizyk PPPL Jonathan Menard zaznaczył, że wyniki wymagają dalszych badań, ale wyznaczają kierunek przyszłych prac badawczych.

Według publikacji pierwszy udany zapłon syntezy termojądrowej osiągnięto w 2022 roku w Narodowym Laboratorium Livermore w Kalifornii. Jednocześnie dziedzina ta wciąż jest daleka od praktycznego i komercyjnego zastosowania energetyki termojądrowej.

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