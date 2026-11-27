O godz. 14:20 w piątek, 27 listopada, w niektórych rejonach obwodu kijowskiego obowiązują awaryjne harmonogramy przerw w dostawach prądu.

„Obwód kijowski: na polecenie Ukenergo w rejonach Buczanym, Obuchowskim i Fastowskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu. Przypominamy, że podczas awaryjnych przerw w dostawach prądu harmonogramy nie obowiązują” — czytamy w komunikacie DTEK opublikowanym na Telegramie.

Przypominamy, że 27 listopada prąd będzie wyłączany przez całą dobę.

Rosja przeszła od punktowych uderzeń w kluczowe urządzenia podstacji energetycznych do masowych ataków amunicją kasetową, próbując uszkodzić jak najwięcej elementów infrastruktury.

Elektrociepłownia Trypilska w obwodzie kijowskim całkowicie wstrzymała produkcję energii elektrycznej i ciepła z powodu rozległych zniszczeń spowodowanych rosyjskimi atakami. Obecnie na terenie zakładu trwają prace związane z usuwaniem gruzów.

9 listopada w wyniku kolejnego ataku uszkodzona została elektrownia cieplna w Trypili. Przedstawiciele „Centrenergo” określili skutki ostrzału jako niezwykle poważne.

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