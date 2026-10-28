Grupa „Naftogaz” i Departament Stanu USA podpisały protokół ustaleń w sprawie współpracy w sektorze naftowo-gazowym.

Dokument przewiduje pozyskanie amerykańskich inwestycji, technologii i doświadczenia w celu zwiększenia wydobycia oraz poprawy efektywności ukraińskiego sektora energetycznego.

Poinformował o tym pełniący obowiązki prezesa zarządu NAK „Naftogaz Ukrainy” Serhij Fedorenko.

Jak powiedział, protokół ten stanowi podstawę do udziału amerykańskich firm we wspólnych projektach na Ukrainie. „Naftogaz” jest zainteresowany pozyskaniem zagranicznych partnerów, którzy dysponują nowoczesnymi technologiami i możliwościami finansowymi niezbędnymi do rozwoju branży.

Kolejnym krokiem będzie zaproszenie potencjalnych inwestorów do rozmów oraz przygotowanie konkretnych projektów inwestycyjnych.

Źródło: Serhij Fedorenko, Facebook

Pełniący obowiązki prezesa zarządu „Naftogazu” Serhij Fedorenko poinformował, że Ukraina planuje importować gaz w okresie zimowym. Największe zakupy spodziewane są w szczycie sezonu grzewczego — na początku 2027 roku. Według szefa firmy najtrudniejszym okresem będzie pierwszy kwartał przyszłego roku.

Przypomnijmy, że „Naftogaz” przygotował 24 scenariusze działania na zimę, uwzględniające ataki Rosji.

Rosjanie zaatakowali obiekt wydobywczy gazu Naftogazu w obwodzie charkowskim.

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