Sytuacja pozostaje napięta również w obwodach dniepropetrowskim i poltawskim.

Odnotowano ataki na infrastrukturę energetyczną w obwodach odeskim, mykolaivskim i zaporoskim.

Według prezydenta w dotkniętych regionach działają ekipy remontowe, wyposażone w niezbędne zasoby i sprzęt.

Ponadto Ukraina wraz z partnerami przygotowuje dodatkowe pakiety wsparcia dla sektora energetycznego na najbliższe tygodnie i miesiące.

Źródło: Wołodymyr Zełenski.

Dniepr został całkowicie pozbawiony zasilania po wrogim ataku na obiekty energetyczne regionu.

Rosyjskie drony pozbawiły zasilania 33 miejscowości w obwodzie mykolaivskim, uszkodzono budynki.

Rosja zaatakowała infrastrukturę energetyczną, w ośmiu obwodach doszło do przerw w dostawach prądu.

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