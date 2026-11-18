Najtrudniejsza sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej panuje w obwodach charkowskim i sumskim — Zełenski
Sytuacja pozostaje napięta również w obwodach dniepropetrowskim i poltawskim.
Odnotowano ataki na infrastrukturę energetyczną w obwodach odeskim, mykolaivskim i zaporoskim.
Według prezydenta w dotkniętych regionach działają ekipy remontowe, wyposażone w niezbędne zasoby i sprzęt.
Ponadto Ukraina wraz z partnerami przygotowuje dodatkowe pakiety wsparcia dla sektora energetycznego na najbliższe tygodnie i miesiące.
Źródło: Wołodymyr Zełenski.
Dniepr został całkowicie pozbawiony zasilania po wrogim ataku na obiekty energetyczne regionu.
Rosyjskie drony pozbawiły zasilania 33 miejscowości w obwodzie mykolaivskim, uszkodzono budynki.
Rosja zaatakowała infrastrukturę energetyczną, w ośmiu obwodach doszło do przerw w dostawach prądu.