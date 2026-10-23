National Energy System Operator Wielkiej Brytanii, NESO, oświadczył, że tej zimy kraj nie jest zagrożony przerwami w dostawach energii elektrycznej ani niedoborami gazu. W swojej wczesnej prognozie zimowej operator oczekuje wystarczających mocy wytwórczych i dostaw gazu, informuje OilPrice.

Rezerwa mocy

Według szacunków NESO, w okresie od 31 października do 31 marca 2027 roku nadwyżka produkcji energii elektrycznej wyniesie 5,5 GW. Odpowiada to rezerwie na poziomie 8,8% prognozowanego szczytowego zapotrzebowania.

Jednocześnie operator ostrzegł, że sytuacja może się zmienić ze względu na wolumeny produkcji w kontynentalnej Europie, rozwój sytuacji na rynku gazu oraz warunki pogodowe. NESO wskazał styczeń jako najbardziej wrażliwy okres dla równowagi podaży i popytu, gdy nieprzewidziane wydarzenia mogą wpłynąć na stabilność systemu.

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Ceny i zależność od importu

Oczekiwane bezpieczeństwo dostaw nie oznacza niskich cen. Jak podaje OilPrice, powołując się na Reuters, brytyjskie ceny gazu i energii elektrycznej z dostawą w przyszłym miesiącu wzrosły odpowiednio o 180% i 120% w porównaniu z lutym tego roku.

Według publikacji w ciągu ostatniej dekady Wielka Brytania stała się bardziej zależna od importu gazu z powodu spadku krajowego wydobycia w ramach dekarbonizacji. Kraj coraz aktywniej importuje również energię elektryczną z Francji, Belgii, Danii, Niderlandów i Norwegii.

Analitycy ING zauważyli, że magazyny gazu w Unii Europejskiej są wypełnione w nieco ponad 70%, a odbiór gazu już się rozpoczął. Regulator Ofgem zatwierdził w tym tygodniu również umowę między National Gas a Interconnector Limited, która pozwala utrzymać działanie gazociągu między Wielką Brytanią a Belgią nawet przy mniejszych przepływach. Niższe wolumeny przesyłu wiązane są ze wzrostem kosztów eksploatacji i utrzymania.

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