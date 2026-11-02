W Niemczech średni poziom zapełnienia magazynów gazu 2 listopada wynosił 61%, czyli mniej niż cel określony ustawowo. Mimo to ministerstwo gospodarki kraju oświadczyło, że dostawy gazu będą zapewnione przez nadchodzącą zimę, informuje The Local.

Zapasy poniżej poziomu docelowego

Ustawowy cel przewidywał zapełnienie magazynów gazu w 70% do 1 listopada. Według europejskiej platformy monitorowania energetyki AGSI wskaźnik Niemiec był również niższy od średniego poziomu w Unii Europejskiej, który zbliżał się do 75%.

W ministerstwie gospodarki zaznaczono, że nawet przy obecnym poziomie zapasów dostawy gazu na okres zimowy są zapewnione. Przedstawicielka resortu wyjaśniła to dywersyfikacją źródeł dostaw po kryzysie energetycznym, który nastąpił po pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej — państwa agresora — na Ukrainę w 2022 roku.

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Import LNG i nowe terminale

Według danych ministerstwa zwiększenie dostaw skroplonego gazu ziemnego pomogło zmniejszyć ryzyko dla dostaw energii. Niemcy rozbudowały możliwości importowe, w tym nowe terminale do odbioru LNG. Większość tego gazu kraj otrzymuje ze Stanów Zjednoczonych, a część dostaw pochodzi z Bliskiego Wschodu.

Jednocześnie stowarzyszenie operatorów magazynów gazu INES określiło nieosiągnięcie celu jako wyraźny sygnał potrzeby udoskonalenia mechanizmów przygotowań do zimy. Organizacja oświadczyła, że do realizacji takich celów potrzebne są bardziej rygorystyczne normy prawne. We wrześniu ministerstwo gospodarki poleciło państwowej spółce energetycznej zwiększyć rezerwy gazu, powołując się na utrzymujące się ryzyka geopolityczne.

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