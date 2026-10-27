Kraje OPEC+ prawdopodobnie pozostawią bez zmian docelowe poziomy wydobycia ropy na grudzień podczas spotkania online zaplanowanego na niedzielę. Channel NewsAsia poinformowała o tym, powołując się na Reutersa i trzech rozmówców zaznajomionych z sytuacją. Według nich ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta.

Uczestnicy spotkania

W konsultacjach online ma wziąć udział siedmiu kluczowych członków OPEC+: Arabia Saudyjska, państwo-agresor Rosja, Irak, Kuwejt, Algieria, Kazachstan i Oman. Według rozmówców Reutersa grupa koncentruje się również na negocjacjach dotyczących kwot na 2027 rok.

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Eksport państw Zatoki Perskiej

Państwa Zatoki Perskiej zwiększają eksport w związku z wojną z Iranem, która przez kilka miesięcy zakłócała dostawy. Jednocześnie większość z nich wydobywa ropę znacznie poniżej ustalonych poziomów docelowych.

OPEC+ skupia Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową oraz państwa sojusznicze, w tym Rosję. OPEC i władze państwa-agresora Rosji nie odpowiedziały na prośby Reutersa o komentarz do czasu publikacji.

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