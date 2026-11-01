Siedmiu kluczowych uczestników OPEC+ podczas spotkania online zdecydowało, że nie zmieni docelowych poziomów wydobycia ropy na grudzień 2026 roku. Należą do nich Arabia Saudyjska, państwo-agresor Rosja, Irak, Kuwejt, Algieria, Kazachstan i Oman. Decyzję podjęto w obliczu zakłóceń w eksporcie ropy spowodowanych wojną między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Wydobycie niższe od poziomów docelowych

Jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa, kraje Zatoki Perskiej zwiększają eksport, który przez kilka miesięcy był zakłócany z powodu konfliktu. Jednocześnie większość uczestników podejmujących co miesiąc decyzje dotyczące produkcji wydobywa ropę znacznie poniżej ustalonych poziomów docelowych.

Przez większą część 2026 roku tych siedem państw podnosiło cele produkcyjne. We wrześniu zakończyły stopniowe wycofywanie się z ograniczenia podaży o 1,65 mln baryłek dziennie, uzgodnionego w 2023 roku. Na poprzednich posiedzeniach uczestnicy pozostawili również poziomy docelowe bez zmian na październik i listopad.

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Kwoty na 2027 rok omówią pod koniec listopada

Dla większości uczestników OPEC+ do końca 2026 roku pozostaje w mocy jeszcze jeden poziom ograniczenia wydobycia — o około 2 mln baryłek dziennie. Wszystkie 21 krajów grupy ma spotkać się 29 listopada, kiedy analitycy oczekują decyzji w sprawie kwot na 2027 rok.

OPEC+ ma również zakończyć przegląd zdolności produkcyjnych państw uczestniczących w czwartym kwartale. Poziomy bazowe na 2027 rok określą przyszłe kwoty i wpłyną na plany wycofania obecnych ograniczeń. Według Reutersa wojna z Iranem zakłóciła projekty rozbudowy zdolności wydobycia ropy na Bliskim Wschodzie, a zakończenie przeglądu jest obecnie oczekiwane do połowy listopada.

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