W Libii Narodowa Korporacja Naftowa (NOC) poinformowała, że otrzymała informacje o zamknięciu przez uzbrojoną grupę głównego zaworu rurociągu łączącego złoża Hamada i Takara z rafinerią Az-Zawija. Podała to Anadolu Agency, powołując się na korporację.

Według NOC zawór zamknięto w rejonie Rijajny. Przymusowe zamknięcie spowodowało gwałtowny wzrost ciśnienia roboczego, dlatego ekipy techniczne wstrzymały tłoczenie, aby chronić rurociąg i obiekty produkcyjne.

Dostawy ropy wstrzymano

18-calowy rurociąg jest jedną z głównych linii dostaw ropy naftowej do rafinerii Az-Zawija. Po wstrzymaniu tłoczenia dostawy ze złóż podłączonych do tej linii zostały zawieszone.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

NOC ostrzegła, że długotrwałe zamknięcie może doprowadzić do utraty 15 tys. baryłek ropy naftowej dziennie, przeznaczonych do przetworzenia w rafinerii. Korporacja zaznaczyła również, że zakłócenia stanowią zagrożenie dla infrastruktury naftowej i ciągłości dostaw surowca do rafinerii oraz mogą mieć konsekwencje dla gospodarki Libii.

NOC wezwała do wznowienia tłoczenia

Narodowa Korporacja Naftowa potępiła zamknięcie i wezwała odpowiednie organy, w tym Służbę Ochrony Obiektów Naftowych, do zapewnienia bezpieczeństwa rurociągu, otwarcia zaworu i jak najszybszego wznowienia tłoczenia.

22 października NOC informowała już o podobnym przypadku na linii Hamada–Az-Zawija. Według korporacji 21 września uzbrojeni członkowie Służby Ochrony Obiektów Naftowych zamknęli zawór na złożu Szarara w południowo-zachodniej Libii, co spowodowało gwałtowny spadek wydobycia. Później NOC oszacowała straty z tego zakłócenia na 95 mln dolarów.

Czytaj nas na