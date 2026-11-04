Rząd Pakistanu oświadczył, że dołoży wszelkich starań, aby zaspokoić zimowy popyt na skroplony gaz ropopochodny (LPG) oraz dostarczać gaz dla gospodarstw domowych za pośrednictwem sieci gazociągów. Minister ds. ropy naftowej Ali Pervaiz Malik poinformował na konferencji prasowej w Islamabadzie, że dostawy gazu do gospodarstw domowych będą priorytetem podczas trzech głównych posiłków.

Jak podaje Dawn, zakłócenia w dostawach LPG pojawiły się po zamknięciu przejść granicznych z Iranem. Wobec niedoboru gaz w butlach jest sprzedawany na wolnym rynku po cenie dwukrotnie wyższej od oficjalnej. LPG jest w kraju używany m.in. w rikszach, do gotowania oraz w gospodarstwach domowych niepodłączonych do gazociągów.

Popyt i podaż

Według Malika roczny popyt Pakistanu na LPG wynosi około 2,4 mln ton, czyli 6,5–7 tys. ton dziennie. Krajowa produkcja sięga około 2–2,5 tys. ton dziennie. Niemal połowa lub nawet większa część zapotrzebowania wcześniej napływała przez zachodnią granicę, gdzie pojawiły się trudności z dostawami.

Pozostały popyt zaspokajają dwa terminale — Engro i SSGC LPG — których łączna pojemność magazynowa wynosi około 14 tys. ton. Minister oświadczył, że niektórzy sprzedawcy wykorzystali sytuację i oferowali LPG po 700–800 rupii pakistańskich za kilogram.

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Malik powiedział również, że krajowy popyt na gaz przesyłany gazociągami może zimą wzrosnąć o 400–500 mln stóp sześciennych dziennie. Według niego rząd jest gotowy kupować dla sieci gazowej nawet droższe paliwo i będzie starał się pokrywać zapotrzebowanie za pomocą skroplonego gazu ziemnego.

Plany importowe

Minister poinformował, że władze planują otworzyć sektor LPG na konkurencję i poleciły państwowym spółkom Pakistan State Oil Company, SSGC LPG oraz Pakistan LNG Limited zawieranie dużych umów na dostawy gazu w ramach schematów międzyrządowych i komercyjnych. Według niego ma to pomóc w zakupie możliwie najtańszego paliwa i zapewnieniu jego dostępności dla konsumentów.

Malik wyjaśnił, że regulator Ogra poinformował o niedawnym wzroście ceny LPG po tym, jak Saudi Aramco ogłosiło cenę kontraktową na poziomie 756 dolarów za tonę, wobec 540 dolarów w marcu. Dodał, że import obecnie pokrywa około 70% zapotrzebowania kraju na to paliwo.

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