W Islamabadzie pakistański resort energetyki przedstawił sześć scenariuszy rewizji kosztów zakupu energii elektrycznej na okres od stycznia do grudnia 2027 roku. Wszystkie zakładają, że wskaźnik bez podatków i innych opłat będzie wyższy niż tegoroczne 25,32 rupii pakistańskiej za jednostkę, podaje Dawn.

Scenariusze na 2027 rok

Scenariusz bazowy zakłada koszt zakupu energii elektrycznej na poziomie 27,31 rupii za jednostkę, czyli o 1,99 rupii więcej niż tegoroczny wskaźnik. W najbardziej optymistycznym wariancie, który urzędnicy uznali za mało prawdopodobny, cena wyniesie 25,883 rupii — o 0,563 rupii więcej.

Dwa najgorsze scenariusze zakładają wzrost do 28,84 i 29,26 rupii za jednostkę — odpowiednio o 3,52 i 3,94 rupii. Dwa kolejne warianty, związane ze zmianą popytu na energię elektryczną oraz większą dostępnością skroplonego gazu ziemnego i gazu ziemnego, dopuszczają wzrost o 2,25 i 1,12 rupii.

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Żaden z przedstawionych scenariuszy nie opiera się na założeniu, że wojna między Stanami Zjednoczonymi a Iranem będzie trwała w 2027 roku. Prognozowana roczna kwota wydatków na zakup energii elektrycznej wynosi od 3,4 do 3,8 bln rupii pakistańskich.

Decyzja regulatora

Prognozy na publicznym przesłuchaniu przedstawili dyrektor generalny Centralnej Agencji Zakupu Energii Elektrycznej Rehan Akhtar oraz dyrektor finansowy spółki ds. planowania i monitorowania energetyki Naveed Qaiser. Przedstawiciele odbiorców przemysłowych skrytykowali tworzenie dodatkowych struktur i zatrudnianie pracowników z wysokimi wynagrodzeniami, twierdząc, że koszty te przyczyniają się do wzrostu taryf.

Pakistański Krajowy Urząd Regulacji Energetyki Elektrycznej odroczył podjęcie ostatecznej decyzji. Regulator ma ją opublikować po przeanalizowaniu materiałów z przesłuchania i przedstawionych stanowisk.

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