Izba Reprezentantów Nigerii zatwierdziła w drugim czytaniu projekt ustawy o utworzeniu Krajowego Urzędu Energii Odnawialnej (NARE). Proponowana instytucja ma stać się głównym organem regulującym i rozwijającym energetykę odnawialną w kraju — informuje Premium Times Nigeria.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o elektroenergetyce z 2025 roku, przedstawiony przez deputowanego Afama Ogene, uzyskał jednomyślne poparcie. Ogene reprezentuje federalny okręg wyborczy Ogbaru i przewodniczy Komisji Izby Reprezentantów ds. Energii Odnawialnej.

Przekazanie uprawnień

Inicjatywa przewiduje przekazanie NARE funkcji w dziedzinie energii odnawialnej, które obecnie są podzielone między Nigeryjską Komisję Regulacji Elektroenergetyki, Agencję Elektryfikacji Obszarów Wiejskich oraz Fundusz Elektryfikacji Obszarów Wiejskich.

Według Ogene specjalizacja nowego organu powinna poprawić koordynację, ograniczyć dublowanie funkcji instytucji i zapewnić bardziej ukierunkowany rozwój sektora. Projekt ustawy przewiduje również przekazanie NARE odpowiednich pracowników, aktywów i realizowanych projektów innych instytucji.

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Regulacja i finansowanie

NARE ma otrzymać zadanie regulowania i nadzorowania rozwoju energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej, bioenergetyki i energetyki wodorowej. Organ ma również wspierać rozwój minisieci i autonomicznych systemów dostaw energii elektrycznej dla społeczności wiejskich, nieobsługiwanych i niedostatecznie zaopatrzonych w energię elektryczną, w tym na wyspach.

Projekt zakłada, że organ będzie mógł wydawać licencje, ustanawiać standardy, wspierać sprawiedliwe taryfy i rozstrzygać spory na rynku energii odnawialnej. NARE ma także przyciągać inwestycje poprzez zachęty finansowe i regulacyjne dla lokalnej produkcji, badań, innowacji i rozwoju umiejętności.

Odrębny przepis proponuje przekazywanie NARE 40% rocznych środków Funduszu Elektryfikacji Obszarów Wiejskich na finansowanie projektów w zakresie energii odnawialnej. Projekt przewiduje także współpracę nowego organu z regulatorem energetycznym i Ministerstwem Finansów Nigerii w sprawie integracji z siecią energetyczną i koordynacji polityki. Po drugim czytaniu dokument skierowano do właściwej komisji w celu dalszego rozpatrzenia.

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