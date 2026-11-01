W Brazylii kontrolowana przez państwo spółka naftowa Petrobras 14 października 2026 roku osiągnęła rekordową wartość rynkową 800 mld reali, czyli około 148 mld dolarów. Informuje o tym The Rio Times, powołując się na dane spółki.

Rekordowa kapitalizacja i wydobycie

W trzecim kwartale 2026 roku własne wydobycie ropy i gazu Petrobras osiągnęło rekordowy poziom 3,512 mln baryłek ekwiwalentu ropy dziennie. To o 11,7% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku oraz o 5,3% więcej niż w drugim kwartale.

W drugim kwartale spółka osiągnęła zysk w wysokości 52,4 mld reali, czyli około 9,7 mld dolarów, co oznacza wzrost o 97% rok do roku. Skorygowana EBITDA wyniosła 93,8 mld reali, a dług brutto — 70,8 mld dolarów, poniżej limitu 75 mld dolarów określonego w biznesplanie na lata 2026–2030.

Petrobras zatwierdziła również wypłatę 17,4 mld reali dywidend i odsetek od kapitału własnego za ten okres. Według stanu na 14 października akcje uprzywilejowane spółki wzrosły w 2026 roku o około 100%, a akcje zwykłe — o około 110%.

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Kontrola państwa i odwiert Morpho

Rząd federalny Brazylii posiada 29,02% całkowitego kapitału akcyjnego Petrobras oraz 50,26% jej zwykłych akcji z prawem głosu. Inwestorzy zagraniczni posiadają 48,73% kapitału spółki, w tym 21,59% za pośrednictwem amerykańskich kwitów depozytowych.

29 października Petrobras poinformowała o trzecim odkryciu ropy w odwiercie Morpho w bloku FZA-M-59 u wybrzeży stanu Amapá. Odwiert znajduje się w wodach o głębokości 2886 metrów na Równikowym Marginesie Brazylii.

Według publikacji, po wyborach prezydenckich, w których Luiz Inácio Lula da Silva zdobył nową kadencję, do 1 listopada nie ogłoszono żadnych oficjalnych decyzji o zmianie kierownictwa Petrobras, Banco do Brasil ani Caixa Econômica Federal.

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