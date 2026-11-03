Późnym wieczorem w poniedziałek po wybuchu doszło do rozległego pożaru w rafinerii Hindustan Petroleum Corporation Limited w portowym mieście Visakhapatnam w Indiach. Informuje o tym Anadolu Agency.

Pożar na terenie rafinerii

Według lokalnych mediów ogień wybuchł w zbiorniku z pakiem siarkowym. Do gaszenia skierowano kilka wozów strażackich i służby ratunkowe. Indyjska stacja telewizyjna NDTV pokazała nagrania gęstego dymu unoszącego się nad pobliskimi obszarami miasta.

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Praca służb ratunkowych

Komisarz policji w Visakhapatnamie Shankhabrata Bagchi potwierdził, że pożar nie wydostał się poza zbiornik i nie stanowił zagrożenia dla innych części rafinerii. Strażacy i służby ratunkowe kontynuowali działania, aby opanować ogień.

W chwili pojawienia się pierwszych doniesień nie było informacji o ofiarach śmiertelnych ani poszkodowanych.

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