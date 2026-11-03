Korea Południowa i Turcja uzgodniły pogłębienie współpracy w energetyce jądrowej i sektorze obronnym po szczycie prezydentów Lee Jae-myunga i Recepa Tayyipa Erdogana w Seulu 3 listopada. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Projekt elektrowni jądrowej w Sinop

Prezydent Turcji oświadczył, że podpisane dokumenty w sektorze jądrowym mają rozwijać współpracę zapoczątkowaną wcześniejszym memorandum. W listopadzie 2025 roku strony zawarły memorandum, które stworzyło podstawy współdziałania w sprawie planowanej elektrowni jądrowej w tureckim Sinop.

Południowokoreańskie firmy dążą do udziału w tym projekcie. Według Lee Jae-myunga współpraca dotycząca elektrowni jądrowej w Sinop przebiega bez przeszkód. Tego samego dnia kraje podpisały także memorandum o współpracy finansowej przy projektach jądrowych, mające wspierać udział południowokoreańskich firm.

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Produkcja obronna i technologie

W sferze obronności Seul i Ankara uzgodniły rozszerzenie wspólnej produkcji i współpracy technologicznej. Planują także badać możliwości wspólnego wejścia firm z obu krajów na rynki państw trzecich.

Erdogan wskazał na zainteresowanie Turcji południowokoreańskim doświadczeniem w produkcji półprzewodników i innych dziedzinach technologicznych. Nazwał sektor obronny obszarem, w którym partnerstwo strategiczne już przyniosło praktyczne rezultaty, oraz podkreślił potrzebę zwiększenia liczby udanych wspólnych projektów.

Turcja i Korea Południowa mają umowę o wolnym handlu, która weszła w życie w 2013 roku. W ubiegłym roku dwustronna wymiana handlowa między krajami osiągnęła rekordowe 10,7 mld dolarów USA.

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