W Niemczech potencjalne obszary pod lokalizację podziemnego składowiska wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych zawężono do mniej niż 5% powierzchni kraju. Federalna spółka poszukująca składowiska BGE analizuje tereny nadające się do izolowania około 27 tys. metrów sześciennych takich odpadów.

Jak informuje Der Spiegel, jeszcze w 2025 roku w procedurze selekcji rozpatrywano około jedną czwartą terytorium Niemiec. W 2020 roku BGE wyznaczyła 90 obszarów do dalszej weryfikacji, obejmujących niemal 54% powierzchni państwa.

Pięć krajów związkowych odpadło z poszukiwań

Z obecnej selekcji wykluczono Nadrenię-Palatynat, Hesję, Berlin, Saksonię i Saarę. Według BGE Saara przestała być rozpatrywana już w 2020 roku, Nadrenia-Palatynat odpadła w 2025 roku, a Hesję, Berlin i Saksonię odsiano w tym roku.

Potencjalnie odpowiednie obszary pozostają w południowych i wschodnich Niemczech, a także na północy i północnym zachodzie kraju. BGE uważa, że ich warunki geologiczne mogą zasadniczo spełniać wymogi dla składowiska.

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Kryteria i dalsze etapy

Podczas selekcji specjaliści stopniowo zaostrzają wymagania dotyczące bezpieczeństwa geologicznego. Ocieniają dostępne dane geologiczne i geodane, w tym zdolność skał do bezpiecznego izolowania odpadów. Za potencjalnie odpowiednie skały uznaje się granit, sól i glinę.

Pod uwagę nie bierze się obszarów z uszkodzonymi lub niebezpiecznymi warunkami podłoża, w tym terenów wydobycia surowców mineralnych, stref aktywności wulkanicznej i ryzyka trzęsień ziemi. Ważne jest także niedopuszczenie do przedostania się substancji promieniotwórczych na powierzchnię drogami wodnymi oraz zapewnienie odprowadzania ciepła z odpadów. Składowisko planuje się oddzielić od powierzchni warstwą skały o grubości co najmniej 300 metrów.

Obecne wyniki nie są ostateczne: BGE ma zaproponować konkretne regiony do badań powierzchniowych pod koniec 2027 roku. Po weryfikacji naukowej i ocenie Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa Gospodarowania Odpadami Jądrowymi BASE ustawodawcy — Bundestag i Bundesrat — określą dalszy przebieg procedury. Składowisko ma zostać znalezione nie później niż w 2050 roku, a jego bezpieczeństwo musi być obliczone na milion lat.

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