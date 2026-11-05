Norweska firma Equinor wstrzymała wydobycie na platformie naftowo-gazowej Visund w norweskim sektorze Morza Północnego po pożarze w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. Ogień wybuchł w środę krótko przed godziną 11:00 czasu lokalnego, poinformował OilPrice.

Pożar ugaszono, nie ma poszkodowanych

Jak poinformowała rzeczniczka Equinor Ellen Maria Schjølsbek, pracownicy najpierw zauważyli dym, a następnie odkryli płomienie w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, gdzie znajdują się panele sterowania i dystrybucji energii na platformie. Pożar został już ugaszony, nikt nie odniósł obrażeń. Firma poinformowała o incydencie władze.

Spośród 128 pracowników przebywających na Visund od 70 do 80 osób przeniesiono do sąsiednich obiektów. Equinor oświadczył, że do wznowienia pracy konieczne będą naprawy, dlatego termin wznowienia wydobycia nie został jeszcze określony.

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Zdolność eksportową ograniczono do zera

Norweski operator systemu przesyłu gazu Gassco od godziny 12:53 w środę zmniejszył dostępną przepustowość Visund z 13,2 mln do 2,5 mln metrów sześciennych gazu dziennie. Na gazową dobę w czwartek zdolność platformy wskazano na poziomie zera, a czas trwania ograniczeń pozostaje nieokreślony.

Złoże Visund w rejonie Tampen, na północny wschód od Gullfaks, działa od 1999 roku i wydobywa głównie gaz. Według Norweskiego Dyrektoriatu Offshore w 2025 roku dostarczyło ono na rynek 5,1 mld metrów sześciennych gazu. Paliwo jest transportowane gazociągiem Kvitebjørn do kompleksu przetwórczego Kollsnes, skąd trafia do Europy. Equinor posiada 53,2% udziałów w projekcie, Petoro — 30%, ConocoPhillips — 9,1%, a Repsol — 7,7%.

Gassco informowało również o innych nieplanowanych przerwach na norweskich obiektach gazowych Åsgard, Oseberg i Troll.

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