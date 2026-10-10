W Kenii związek zawodowy pracowników sektora naftowego KPOWU zapowiedział zamiar rozpoczęcia strajku 15 października, jeśli państwowy operator rurociągów KPC nie rozwiąże sporów pracowniczych. Jak informuje Nation Kenya, przerwanie pracy może wpłynąć na transport, załadunek i dystrybucję produktów naftowych.

Generalny sekretarz KPOWU George Okot oświadczył, że kierownictwo spółki wciąż ma czas na negocjacje przed upływem okresu wypowiedzenia strajku 14 października. Według niego związek uważa działania kierownictwa za opóźnianie rozpatrywania skarg pracowników.

Żądania związku

Wśród skarg KPOWU znajdują się niewypłacone lub opóźnione należności za pracę w godzinach nadliczbowych, dyżury i posiłki. Związek zarzuca również dyskryminację przy naliczaniu dodatków za pracę zmianową, niewypłacenie dodatków za tymczasowe wykonywanie obowiązków, nierozstrzygnięte roszczenia dotyczące dodatku transportowego oraz praktykę zatrudniania pracowników na niestabilnych warunkach.

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Ponadto KPOWU oskarża KPC o naruszanie prawa pracowników do reprezentacji, wywieranie presji na działaczy związkowych oraz niewykonywanie obowiązującego układu zbiorowego. Związek podkreślił, że aby zapobiec strajkowi, potrzebne są konkretne działania, a nie tylko zapewnienia.

Stanowisko KPC

KPC potwierdziła otrzymanie zawiadomienia o strajku w oświadczeniu z 9 października. Spółka zaznaczyła, że kontynuuje negocjacje ze związkiem, między innymi przy wsparciu Federacji Pracodawców Kenii, i liczy na rozwiązanie sporu poprzez ustanowione mechanizmy stosunków pracy.

Spółka oświadczyła, że jest zaangażowana w realizację układu zbiorowego i przestrzeganie prawa pracy. KPC eksploatuje sieć rurociągów o długości około 1342 kilometrów, którymi produkty naftowe są transportowane z Mombasy do terminali śródlądowych w Nairobi, Nakuru, Eldoret i Kisumu, a także na rynki regionalne.

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