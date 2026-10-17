Prezydent Tajwanu William Lai oświadczył, że władze nie powinny odrzucać żadnego źródła energii ani poświęcać zrównoważenia środowiskowego dla ideologii lub krótkoterminowych korzyści. W wywiadzie dla influencera Yu Ting-hao wezwał do profesjonalnej oceny możliwego powrotu energetyki jądrowej do miksu energetycznego Tajwanu.

Warunki przywrócenia produkcji energii jądrowej

Jak informuje Taipei Times, Yuan Ustawodawczy przyjął projekty ustaw tworzące podstawę prawną dla powrotu energetyki jądrowej. Państwowa spółka energetyczna Taiwan Power Co również przygotowuje się do tego.

Według Laia rząd rozpocznie prace nad przywróceniem produkcji energii jądrowej, jeśli profesjonalna ocena wykaże możliwość rozwiązania kwestii bezpieczeństwa jądrowego i postępowania z odpadami jądrowymi w sposób, który zyska poparcie społeczne.

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Zmiana stanowiska i rozwój AI

Oświadczenie prezydenta oznacza zmianę w porównaniu z długoletnim stanowiskiem Demokratycznej Partii Postępowej, która sprzeciwiała się energetyce jądrowej. Gdy Lai był premierem w latach 2017–2019, popierał rozbudowę generacji gazowej i odrzucał przedłużenie okresu eksploatacji elektrowni jądrowych.

Tajwan zaprzestał wykorzystywania energii jądrowej w maju ubiegłego roku. Jednocześnie paliwa kopalne zapewniały ponad 80% miksu elektroenergetycznego, a rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji rodził pytania o niezawodność dostaw energii elektrycznej.

W odrębnej części wywiadu Lai powiedział, że rząd będzie odpowiedzialnie rozwijał sektor sztucznej inteligencji. Podstawowa ustawa o sztucznej inteligencji, która weszła w życie w styczniu, przewiduje poszanowanie autonomii człowieka, prywatności, bezpieczeństwa informacji, sprawiedliwości, niedyskryminacji, przejrzystości i rozliczalności. Władze planują również przekazać 100 mld nowych dolarów tajwańskich, czyli około 3 mld dolarów amerykańskich, w ciągu ośmiu lat, aby pomóc mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom w transformacji działalności.

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