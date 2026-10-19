W Australii dwoje aktywistów Greenpeace wspięło się na zakład LNG Scarborough spółki Woodside Energy u wybrzeży Australii Zachodniej, po czym operacje na obiekcie zostały wstrzymane. Aktywiści zostali aresztowani i usłyszeli zarzuty ingerowania w funkcjonowanie lub działalność morskich instalacji naftowych, poinformował OilPrice, powołując się na lokalne władze. Maksymalna kara za takie przestępstwo wynosi 10 lat więzienia.

Protest na Scarborough

Według Reutersa aktywiści wspięli się na obiekt w sobotę i spędzili tam noc. Greenpeace oświadczył, że uczestnicy akcji zamierzali pozostać tam tak długo, jak to możliwe.

Protest był wymierzony w projekt Browse, któremu przewodzi Woodside. Greenpeace twierdzi, że projekt może zaszkodzić systemowi raf koralowych, w którym żyje zagrożony wyginięciem gatunek wieloryba. Woodside odrzuca te obawy, twierdząc, że obiekty produkcyjne spółki nie będą miały kontaktu z ekosystemem koralowym.

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Parametry projektów gazowych

Według ABC koszt realizacji projektu Browse szacowany jest na około 34 mld dolarów. Projekt zakłada zagospodarowanie największego w Australii niezagospodarowanego złoża gazu ziemnego.

Zakład LNG Scarborough jest gotowy w 98%. Jego koszt wynosi 12,5 mld dolarów, a planowana produkcja to około 8 mln ton skroplonego gazu ziemnego rocznie, a także 6 mln metrów sześciennych gazu ziemnego dla rynku krajowego. Uruchomienie obiektu planowano do końca roku, jednak protest może wpłynąć na ten harmonogram, ponieważ operacje na nim pozostawały wstrzymane.

Przedstawiciel Woodside powiedział Upstream, że działania Greenpeace wywołały znaczącą i potencjalnie kosztowną reakcję z wykorzystaniem zasobów Australii Zachodniej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i reagowania na skutki operacyjne.

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