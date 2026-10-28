Na Terytorium Północnym Australii Power and Water Corporation (PWC) poinformowała o stratach przekraczających 500 mln dolarów w ciągu trzech lat. W sprawozdaniu finansowym za rok 2025/26 korporacja powiązała pogorszenie wyników z wysokimi kosztami energii: kupowała gaz awaryjny po podwyższonych cenach po ograniczeniu dostaw od głównego dostawcy, Eni.

Jak informuje ABC News Australia, strata PWC przed opodatkowaniem za ostatni rok wyniosła 233 mln dolarów, wobec 173 mln dolarów rok wcześniej. Gazowy obiekt Blacktip firmy Eni, który miał zaspokajać potrzeby Terytorium Północnego do 2031 roku, został zamknięty po tropikalnym cyklonie Fina w ubiegłym roku.

Awaryjne zakupy gazu

Problemy z Blacktip spowodowały niedobór, który zmusił władze do kupowania gazu awaryjnego od eksporterów Santos i Inpex po znacznie wyższych cenach. Analityk energetyczny Rick Wilkinson powiedział, że firmy te dostarczają około jednej trzeciej gazu na Terytorium Północne, a bez tych dostaw w regionie mogłoby dojść do przerw w dostawach prądu.

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Według szacunków Wilkinsona ceny tego gazu są bliższe cenom japońskim, które są około trzykrotnie wyższe od australijskich. Zaznaczył on również, że Santos i Inpex muszą wywiązywać się z istniejących zobowiązań kontraktowych wobec odbiorców w Japonii i Azji Północnej.

Naprawy i arbitraż

Dane Australijskiego Operatora Rynku Energii wskazują, że przez co najmniej trzy miesiące gaz nie płynął gazociągiem Bonaparte, który łączy Blacktip z siecią gazową Terytorium Północnego. Eni poinformowała, że obiekt pozostaje zamknięty po uszkodzeniach spowodowanych przez cyklon Fina; firma ogłosiła siłę wyższą, a naprawy i prace nad wznowieniem wydobycia trwają.

PWC domaga się od Eni odszkodowania za straty, które, według jej oceny, poniosła wskutek ograniczenia dostaw gazu. Spór skierowano do arbitrażu; w raporcie PWC wskazano, że przebieg postępowania był pozytywny, jednak ewentualne odszkodowanie zależy od wyniku procesu. Obecnie gazowe generatory terytorium są w pełni zaopatrywane przez dostawców innych niż Eni, a PWC uważa obecne ustalenia za wystarczające dla potrzeb Territory Generation w najbliższej perspektywie.

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